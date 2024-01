Zwei Schwerverletzte bei Skiunfällen am Samstag in Sölden

Sölden – Bei Skiunfällen wurden am Samstag zwei Männer in Sölden schwer verletzt. Bereits um 9.20 Uhr stürzte ein 51-jähriger Mann aus Finnland auf der blauen Piste Nr. 3b. Der Mann verletzte sich dabei schwer und musste mit dem Notarzthubschrauber in das Zammer Krankenhaus geflogen werden. Wie es zum Unfall kam, war vorerst unklar.