Grüne wollen im Juni KandidatInnenliste für Nationalratswahlen festlegen

Wien – Die Grünen planen für 22. Juni einen Bundeskongress zur Festlegung der Kandidatenliste für die Nationalratswahl. Die Veranstaltung soll in Wien stattfinden, so Generalsekretärin Olga Voglauer in der ORF-Sendung „Hohes Haus“ am Sonntag. Vizekanzler Werner Kogler hat zuletzt mehrfach betont, wieder als Spitzenkandidat antreten zu wollen.