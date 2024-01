Eine Kurve, zwei Schwerverletzte: Schwere Skiunfälle am Wilden Kaiser

Binnen drei Stunden zogen sich zwei Skifahrer bei Stürzen an derselben Stelle in der Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental schwere Kopfverletzungen zu. Nicht die einzigen schweren Unfälle auf Tirols Pisten.

Zu gleich zwei Unfällen an fast derselben Stelle kam es in der Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental. Schauplatz war eine blau markierte Piste unterhalb der Keatalm. In einer durch Markierungen gekennzeichneten scharfen Rechtskurve übersah ein 32-Jähriger gegen 9.15 Uhr den Pistenrand und stürzte über eine Geländekante in den freien Skiraum. Rund 30 Meter weiter unten blieb der Mann reglos liegen. Trotz Skihelms trug er schwere Kopfverletzungen davon und musste mit dem Notarzthubschrauber „C4“ in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.