Ex-Tennisprofi 600.000 Euro abgeknöpft: Prozess in Kärnten

Weil er einen seiner Kunden um mehr als 600.000 Euro betrogen haben soll, muss sich am Montag ein 36-jähriger ehemaliger Privatkundenbetreuer einer Bank vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Er soll seinem Opfer eine lukrative Veranlagungsmöglichkeit vorgespielt haben, in Wirklichkeit habe er das Geld aber verspekuliert, heißt es in der Anklage, die der APA vorliegt. Bei dem Opfer handelt es sich um den 74-jährigen ehemaligen Kärntner Tennisprofi Hans Kary.