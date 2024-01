80-Jährige gestorben: Mehrparteienhaus in Innsbruck stand in Flammen

Innsbruck – Aus bisher unbekannter Ursache brach am Sonntag gegen 17:45 Uhr in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Radetzkystraße ein Feuer aus. Die Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Innsbruck stießen im Zuge des Löscheinsatzes auf den leblosen Körper einer 80-jährigen österreichischen Bewohnerin. Der alarmierte Notarzt versuchte noch, die Frau zu reanimieren, hatte jedoch keinen Erfolg.