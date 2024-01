Krebsvorsorge in Österreich mit Verbesserungs-Potenzial

23 Prozent der Befragten ab 16 Jahren gaben hingegen an, dass Rauchen kein solche Gefahr mit sich bringe, weitere 15 Prozent entschieden sich für die Antwort, dass es auf die Dosis ankommen würde, fünf Prozent für "keine Angabe". Rund die Hälfte der befragten Personen gab dabei an, dass sie nicht rauchen würden, und bei dieser Gruppe meinten gar 27 Prozent, dass es kein erhöhtes Krebsrisiko durch Rauchen geben würde.

Julia Fuchs, Krebsexpertin beim Pharmakonzern MSD, bezeichnete dieses Ergebnis bei der Präsentation der Umfrageergebnisse am Montag in Wien als besorgniserregend und alarmierend. Insgesamt würden die IMAS-Daten den Zusammenhang von Problembewusstsein und Informationsstand offenbaren, wie auch den Wunsch der Bevölkerung, besser über die Möglichkeiten der Krebsvorsorge informiert zu werden.

Der Linzer Experte Bernd Lamprecht von der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Universitätsklinikum erinnerte indes daran, dass die Raucherquote in Österreich über dem OECD-Schnitt liege und die Zigarette der Hauptfaktor für die rund 5000 Neuerkrankungen an Lungenkrebs jährlich sei. "Bei Frauen ist Lungenkrebs nach Brustkrebs und Männern nach Prostatakrebs jeweils die zweithäufigste Erkrankungsform. Und das mit einer ungünstigen Prognose, da keine Früherkennung möglich ist." Häufig liege bei der Diagnose so bereits eine Metastasenbildung und damit ein fortgeschrittenen Stadium vor.