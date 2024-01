Streit zwischen Nachbarn vor Gericht: 61-jähriger Unterländer trat 63-jährigen Bosnier mit Füßen

Innsbruck – Eine allzu gute Nachbarschaft wird es in einem Unterländer Mehrparteienhaus zwischen einem 61-Jährigen und einem bosnischen Ehepaar wohl nicht mehr werden. Schon Jahre hat es gebrodelt. So sah der 61-jährige Österreicher vor allem im 63-jährigen Bosnier einen Störenfried, der sich nicht so recht an die Hausordnung hält.