Schlägerei in Ischgler Linienbus: Reisegruppe ging auf Lenker und Fahrgast los

Ischgl – Unschöne Szenen haben sich am vergangenen Freitag in einem Linienbus auf der Silvrettastraße in Ischgl abgespielt. Wie die Polizei berichtet, wurden der Busfahrer und ein Passagier von einer Gruppe niederländischer Fahrgäste attackiert und verletzt. Auch das Fahrzeug selbst wurde beschädigt.