Bediente sich am Vogelfutter: Entlaufener Affe sorgt in schottischen Highlands für Aufregung

Ein Schneeaffe (Japanmakak) ist am Wochenende aus einem schottischen Tierpark abgehauen. BewohnerInnen des Dorfes Kincraig haben ihn nun gesichtet.

Kincraig - Ein Affe sorgt in den schottischen Highlands für Aufregung. Der Japanmakak (Macaca fuscata) war am Wochenende aus einem Tierpark entkommen und einige Kilometer weiter im Dorf Kincraig gesichtet worden. „Ein Team erfahrener Tierpfleger unserer Wohltätigkeitsorganisation durchkämmt heute das Dorf, um den gestern entkommenen Makaken ausfindig zu machen und zurückzubringen", sagte Darren McGarry von der Royal Zoological Society of Scotland, die den Highland Wildlife Park führt.