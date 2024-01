Kurz vor der Polit-Pension: Für diese Politiker ist es das letzte Parlamentsjahr

Gahr, Heinisch-Hosek, Reimon und Co. Für eine ganze Reihe an Abgeordneten ist es das letzte Jahr im Parlament.

Wien – Wenn der Nationalrat am Dienstag mit der ersten Plenarsitzung 2024 so richtig startet, wird es für gar nicht so wenige Mandatare ihr letztes Parlamentsjahr sein. Unabhängig vom Ausgang der Nationalraswahl scheiden diverse Abgeordnete aus.