Abstimmung über Amnestiegesetz für katalanische Separatisten

In Spaniens Parlament stimmen am Dienstag die Abgeordneten über ein von der linken Zentralregierung geplantes Amnestiegesetz für katalanische Separatisten ab. Die sozialistische Partei (PSOE) von Premier Pedro Sánchez will das umstrittene Vorhaben mit den Stimmen den Separatisten durch das Abgeordnetenhaus bringen. Danach muss das Gesetz noch vom Senat beschlossen werden, bevor es final verabschiedet wird. Gegen das Vorhaben hatte es zuletzt mehrere Kundgebungen gegeben.