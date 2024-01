27-Jähriger Fahrraddieb in Lienz auf frischer Tat ertappt, zweiter Täter flüchtig

Montagnacht wollte in Lienz ein Diebesduo aus dem Keller einer Mehrparteienwohnanlage insgesamt zehn Fahrräder stehlen. Sie wurden dabei aber ertappt. Einen der beiden Täter, ein 27-Jähriger, konnte die Polizei festnehmen.

Lienz – Montagnacht gegen 2.30 Uhr brachen ein 27-jähriger Rumäne sowie ein weiterer bis dato unbekannter Täter in eine Mehrparteienwohnanlage in Lienz ein. In den sich dort befindlichen Kellerabteilen stahlen die Täter insgesamt zehn Fahrräder, darunter auch einige E-Bikes.