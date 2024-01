8000 Zuschauer beim Seefelder Kombi-Klassiker erwartet

In Ermangelung einer WM gilt das Nordic Combined Triple in Seefeld als geheimer Höhepunkt der Saison. Die Plateaugemeinde rüstet sich.

Innsbruck – Es wird aufgebaut und präpariert. Denn das, was für die Alpinen die Hahnenkammwoche in Kitzbühel ist, das stellt für die Nordischen Kombinerer Seefeld dar. „Es ist alles auf Schiene“, berichtet Projektleiter Florian Kotlaba von den gemeinsamen Bemühungen des örtlichen Skiclubs, des Tourismusverbands und der WM-Sportanlagen-Gesellschaft. 100 Mitarbeiter mühen sich um das dreitägige Sportfest (ab Freitag), zu dem 8000 Besucher erwartet werden. Angesichts der Wetterprognose eine realistische Erwartung – und das Nordic Winterfest am Samstag lockt zudem das Party-Publikum in die Plateaugemeinde.

Neben Lokalmatador Johannes Lamparter, der am vergangenen Wochenende in Schonach (GER) krankheitsbedingt passen musste, setzen die Heimischen auf Stefan Rettenegger: Der Salzburger, zuletzt fünf Mal in Folge am Stockerl, feiert ausgerechnet am Samstag seinen 22. Geburstag.