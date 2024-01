„Surreal": Juniorinnen-WM-Gold für Olivier in der Abfahrt

Chatel (Haute-Savoie) - Österreich hat bei der Ski-WM der Junioren und Juniorinnen im französischen Portes du Soleil die erste Goldmedaille geholt. Im Abfahrtsrennen der Frauen setzte sich am Dienstag Victoria Olivier mit gerade einmal einer Hundertstelsekunde Vorsprung durch. Silber ging an die Schweizerin Malorie Blanc, Bronze sicherte sich Rosa Pohjolainen aus Finnland.

Für die 19-Jährige Vorarlbergerin war es die dritte JWM-Medaille, nachdem sie 2022 in Panorama (CAN) bereits Bronze im Super-G und Silber im Team-Parallel geholt hatte. "Ich war am Start sehr nervös und hätte trotz des guten Trainings nicht damit gerechnet, dass es so gut aufgeht", sagte Olivier. "Das Gefühl Gold geholt zu haben ist derzeit noch surreal."