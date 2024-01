„Wir machen Gräben wieder zu“: Was die Faszination Fasnacht für die Imster ausmacht

Imst steht Kopf – die Fasnacht steht vor der Tür. Nach vier Jahren Pause wird der Imster Schemenlauf am Sonntag wieder Tausende Besucherinnen und Besucher in seinen Bann ziehen. Doch was macht für die Teilnehmer den Reiz des Spektakels aus? Wir haben uns bei Fasnachtlern am Rande der Proben ein wenig umgehört.