48-Jähriger bei Arbeiten an Dachstuhl in Osttirol fünf Meter abgestürzt und verletzt

Schlaiten – Bei einem Arbeitsunfall in Schlaiten ist am Dienstagvormittag ein 48-jähriger Landwirt verletzt worden. Der Mann war gegen 10.20 Uhr mit Arbeiten an einem Dachstuhl beschäftigt, als er aus unbekannter Ursache aus einer Höhe von etwa fünf Metern auf den darunterliegenden Bretterboden stürzte.