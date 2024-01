Unionisten wollen Regierungs-Boykott in Nordirland beenden

Belfast, London – Die britische Provinz Nordirland könnte nach fast zwei Jahren Polit-Krise nun wieder eine Regierung bekommen. Der Vorsitzende der größten pro-britischen Partei Nordirlands, Jeffrey Donaldson, erklärte am Dienstag, den Boykott der Democratic Unionist Party (DUP) beenden zu wollen.

Somit könnte innerhalb weniger Tage die vorgesehene Einheitsregierung zusammen mit den anderen wichtigen Parteien in Nordirland, darunter die irisch-nationalistische Sinn Féin, wieder zustande kommen. Hintergrund für die politische Krise in Nordirland war der Austritt Großbritanniens aus der EU, was Nordirland eine Sonderstellung einbrachte.