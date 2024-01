Trotz Terrorismus-Vorwürfen: USA halten an Palästinenserhilfe fest

New York, Tel Aviv – Die UNO-Palästinenserhilfe UNRWA kommt nicht aus den Schlagzeilen. Das Wall Street Journal berichtete unter Berufung auf ein israelisches Geheimdienstpapier, dass zehn Prozent der UNRWA-Mitarbeiter im Gazastreifen Verbindungen zur Hamas oder anderen militanten Gruppen unterhalten sollen. Das wären etwa 1300 Personen. Davor war die Rede von zwölf UNRWA-Mitarbeitern gewesen, die am Hamas-Überfall vom 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen.

Israel wettert seit Jahren gegen die UNO-Palästinenserhilfe. Dort gebe es nicht nur „faule Äpfel“, sondern die gesamte UNRWA sei „ein Hort für die radikale Ideologie der Hamas“, zitierte das Wall Street Journal nun einen israelischen Beamten. Und Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, sagte dem Tagesspiegel: „UNRWA steckt schon lange mit den Terroristen unter einer Decke.“

Die USA haben allerdings ihre Zahlungen an UNRWA vorerst eingestellt – ebenso Österreich und weitere westliche Staaten. Ein Bündnis von 21 NGOs äußerte sich am Dienstag „schockiert über die verantwortungslose Entscheidung der Geldgeber, einer ganzen Bevölkerung den Geldhahn zuzudrehen“.

UNO-Generalsekretär António Guterres wollte noch am Dienstag in New York Vertreter der Geberländer treffen. Die derzeitige Finanzierung der UNRWA reiche nicht aus, um die zwei Millionen Zivilisten im Gazastreifen zu unterstützen, warnte er.