Junta erleichtert Parteien Zugang zu Wahlen in Myanmar

Nur wenige Stunden vor Ablauf des seit nunmehr drei Jahren währenden Ausnahmezustands hat die Militärregierung in Myanmar eine Lockerung der Vorschriften für die Teilnahme politischer Parteien bei Wahlen angekündigt. Die Schwelle der Mitgliederzahl für die Anerkennung als Partei und der Prozentsatz der Gemeinden, in denen sie aktiv sein muss, seien gesenkt worden, teilte die Junta am Mittwoch mit. Der Grund für die Änderung war zunächst unklar.