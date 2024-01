Prozessfortsetzung nach tödlichem Schuss in Wiener Druckerei

Der Prozess rund um einen tödlichen Schuss im Zuge eines missglückten Geldgeschäfts in einer Wiener Druckerei in Simmering wird am Mittwoch am Straflandesgericht fortgesetzt. Der 35-jährige Iraner soll einem Landsmann bei einer Überweisung 7.000 Euro unterschlagen haben. Als der 38-Jährige das Geld zurückverlangte, soll der Beschuldigte am 7. Mai 2023 auf ihn geschossen haben. Der Mann überlebte den Brustdurchschuss nicht. Der Angeklagte soll hoch verschuldet sein.