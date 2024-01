Superstar Adele kommt für vier Shows nach München

Auf dem Gelände der Messe München wird die Sängerin in einer Open-Air-Situation auftreten, die ausschließlich für diese Konzerte geschaffen wurde.

München – Mega-Star Adele kommt für eine exklusive Konzert-Reihe nach Deutschland. Die Sängerin wird mindestens vier Konzerte am 2., 3., 9. und 10. August auf dem Münchner Messegelände geben. Es sind ihre einzigen Shows in Europa.

Die 35-Jährige wird in einer für sie maßgeschneiderten Open-Air-Arena auf dem Münchner Messegelände auftreten, vor jeweils 80.000 Menschen pro Konzert.

„Ein einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, genau für die Show, die ich präsentieren möchte“, schrieb Adele auf Instagram. „Es ist Tausende von Meilen näher an so vielen Menschen, die nicht nach Vegas kommen konnten. Plus ausreichend Kapazität für alle, die kommen wollen. Ich könnte mir keine schönere Art vorstellen, meinen Sommer zu verbringen.“