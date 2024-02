Vier Zusatzshows: Superstar Adele spielt im Sommer acht Konzerte in München

München – Zu den am Mittwoch bereits angekündigten vier Shows auf dem Gelände der Münchner Messe kommen nun noch einmal vier Zusatztermine am selben Standort: Damit spielt der britische Popstar Adele im Sommer ganze acht Konzerte in der für sie maßgeschneiderten Open-Air-Arena. Neben den bereits bekannten Gigs am 2., 3., 9. und 10. August wurden nun „wegen der phänomenalen Nachfrage“ noch der 14., 16., 23. und 24. August in den Tourkalender aufgenommen.