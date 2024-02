Weitere Zusatzshows: Superstar Adele spielt im Sommer nun zehn Konzerte in München

München – Ursprünglich waren vier Shows auf dem Gelände der Münchner Messe geplant, dann wurden vier Zusatztermine am selben Standort bekannt gegeben. Nun kommen noch zwei weitere dazu: Damit spielt der britische Popstar Adele im Sommer ganze zehn Konzerte in der für sie maßgeschneiderten Open-Air-Arena. Neben den bereits bekannten Gigs am 2., 3., 9., 10., 14., 16., 23. und 24. August wurden nun noch zwei finale Showa am 30. und 31. August in den Tourkalender aufgenommen.