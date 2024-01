Mieze Medusa über die Kulturhauptstadt Bad Ischl: „Schimpfen gehört in Österreich dazu“

Als Mieze Medusa nimmt Doris Mitterbacher seit 2004 sie an Poetry Slams in ganz Österreich teil und organisiert sie. Die Slamszene in Tirol hat sie maßgeblich mitgeprägt. Seit Dezember 2023 ist Mieze Medusa die erste Stadtschreiberin Bad Ischls. Sie lernt die Region aktuell auch als europäische Kulturhauptstadt kennen - und schreibt dort an ihrem neuen Roman.