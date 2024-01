Skifahrerin (53) bei Zusammenstoß in Sölden schwer verletzt

Sölden – Am Mittwochvormittag wurde eine 53-jährige Skifahrerin am Tiefenbachferner in Sölden bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Skifahrer schwer verletzt. Die Niederländerin war gegen 10.15 Uhr auf der blauen Piste Nr. 38 unterwegs, als es zum Unfall kam.