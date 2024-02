Erdbeben der Magnitude 4,5 im Bezirk Neunkirchen

Der Bezirk Neunkirchen ist in der Nacht auf Donnerstag Schauplatz eines Erdbebens der Magnitude 4,5 gewesen. Die Erschütterungen von 2.59 Uhr waren im Bereich des Epizentrums einen Kilometer nordöstlich des Ortes Semmering stark spürbar und die heftigsten in der Region in den vergangenen Jahren. Bis in die Vormittagsstunden gingen bei Geosphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst) knapp 3.000 Meldungen ein, in 130 Fällen wurde von leichten Schäden berichtet.

Bei den Schadensmeldungen sei bisher "nichts Gröberes" genannt worden, betonte eine Sprecherin auf APA-Anfrage. In einer Aussendung wurden seitens Geosphere Austria Risse im Verputz bzw. ablösende Verputzteile von Wänden angeführt. Der Bebenherd sei mit fünf Kilometern "relativ seicht" gewesen. Zunächst war die Magnitude am Donnerstag mit 4,4 angegeben worden, am Vormittag wurde sie auf 4,5 erhöht.

Rund um das Epizentrum am Semmering waren die Erschütterungen stark spürbar. "Viele Personen sind erschrocken, einige flüchteten ins Freie", wurde in der Aussendung des Erdbebendienstes berichtet. Kleine Gegenstände seien umgefallen, Bücher aus Regalen gestürzt, Möbel hätten sich bewegt. "Die Erschütterungen wurden auch in den Bundesländern Steiermark, Burgenland und Wien sowie in Oberösterreich bis Wels wahrgenommen."

Feuerwehreinsätze gab es infolge des Erdbebens nicht, sagte Neunkirchens Bezirkskommandant Josef Huber. In der betroffenen Region seien die Erschütterungen aber kurzzeitig intensiv verspürt worden. "Kästen haben gewackelt, Gläser haben geklirrt", schilderte Huber. Er selbst wohne rund 30 Kilometer vom Epizentrum entfernt, habe den "Rumpler" dennoch "massiv gehört".

Der Bezirk Neunkirchen war in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Schauplatz von Erdstößen, binnen drei Jahren wurden mehr als 40 verzeichnet. Am 30. März 2023 verursachte eine Magnitude von 4,2 im Raum Gloggnitz zahlreiche leichte Schäden. Exakt zwei Jahr zuvor, am 30. März 2021, gab es bei Neunkirchen einen kräftigen Erdstoß. Die Magnitude wurde letztlich mit 4,6 angegeben.