Festwochen: Currentzis und Lyniv dirigieren Antikriegswerke

In jedem Falle sind beide nun bekannt gegebenen Werke, deren Vorverkauf am heutigen Donnerstag startet, zwei markante Beispiele für Arbeiten, die sich musikalisch mit den Themen Krieg und Massenmord auseinandersetzen. Am 2. Juni erklingt Stankovychs Kaddish Requiem "Babyn Yar", das auf das Massaker der Nazi-Besatzer an rund 33.000 ukrainischen Jüdinnen und Juden 1941 in der gleichnamigen Schlucht nahe Kiew Bezug nimmt und gesprochene Sprache, Tenor, Bass, Chor und Orchester kombiniert, im Konzerthaus. Lyniv leitet das Kyiv Symphony Orchestra bei dem Werk, das in seiner jetzigen Fassung 2016 uraufgeführt wurde. Zehn Tage später, am 12. Juni, führt Currentzis sein SWR Symphonieorchester, den London Symphony Chorus und die Wiener Sängerknaben im Burgtheater durch Brittens ganz auf Versöhnung zielendes, ökumenisches Werk, das 1962 erstmals erklang und die lateinischen Texte der Totenmesse mit Gedichten von Wilfred Owen verknüpft.