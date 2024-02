Ex-Haie-Profis kämpfen um Tiroler Meisterschaft: "Viele meinen: Der kommt von oben und zerschießt die Liga"

Luca Muigg (Wattens) und Fabio Schramm (Mils) starten am Freitag (19.30 Uhr) in die Finalserie der Tiroler Eishockey Liga. Das Duo eint das Schicksal, den Innsbrucker Haien in jungen Jahren den Rücken gekehrt zu haben und im Amateurbereich mit hohen Erwartungen konfrontiert worden zu sein.