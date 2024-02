Führerschein erneut weg: 21-jähriger Raser in Innsbruck mit 127 km/h gestoppt

Innsbruck – Mit beinahe 130 km/h ist ein 21-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag durch das Innsbrucker Stadtgebiet gerast. Zwei Polizisten hatten den Autofahrer kurz nach 16 Uhr wahrgenommen, als dieser vom Schusterbergweg in die Dörrstraße einbog und sein Fahrzeug beschleunigte.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der Raser wurde in der Dörrstraße bei erlaubten 50 km/h mit 127 km/h gemessen. Nachdem er in die 30er-Zone in der Josef-Wilberger-Straße eingebogen war, beschleunigte er sein Auto auf 80 km/h, teilte die Polizei mit. Kurze Zeit später wurde er von den Beamten angehalten.