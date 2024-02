Marcel Hirscher wird der schnellen Runden einfach nicht müde. Beim F.A.T. Ice Race in Zell am See beschleunigte der Salzburger den legendären S1 Hoonitron. Der rein elektrische Audi-Prototyp, der optisch an den Kult-Audi Sport quattro S1 erinnert, ließ das Rennfahrer-Herz des ehemaligen Skistars höher schlagen.