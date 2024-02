Keine Koalition mit FPÖ: So will die SPÖ das Bürgermeisteramt in Innsbruck erobern

Ein "radikaler Kurswechsel" beim Thema Wohnen, 400 zusätzliche Plätze in Kindergärten und Kinderkrippen, aktive Mitbestimmung der Bevölkerung bei der Stadt(teil)entwicklung: Das sind einige der Schwerpunktthemen, mit denen die Innsbrucker SPÖ in den Gemeinderatswahlkampf geht. Spitzenkandidatin Elli Mayr will Bürgermeisterin werden – und sieht eine Koalition mit der FPÖ als "nicht möglich" an.