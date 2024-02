Staatsanwalt legt im Fall Josef F. Berufung ein

Krems, Wien – Die Staatsanwaltschaft Krems hat gegen die bedingte Entlassung aus dem Maßnahmen- in den Normalvollzug für Josef F. Beschwerde eingebracht. Der heute 88-Jährige war im Inzestfall von Amstetten 2009 zu lebenslanger Haft verurteilt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der Akt wandert nun zum Oberlandesgericht (OLG) Wien zur Entscheidung.

Die in der Vorwoche von einem Dreiersenat ausgesprochene und nicht rechtskräftige Verlegung von Josef F. in den Normalvollzug war auf zehn Jahre bedingt. Nachweisen muss er regelmäßige Psychotherapie sowie psychiatrische Untersuchungen. Bei der von großem Medieninteresse begleiteten Anhörung war kein Vertreter der Staatsanwaltschaft anwesend gewesen. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung bleibt Josef F. im Maßnahmenvollzug in der Justizanstalt Stein. Befunden wurde vom Dreiersenat auch über eine generelle bedingte Entlassung, die Verteidigerin Astrid Wagner weiterhin anstrebt. Dieser Schritt wurde aber aus spezialpräventiven Gründen abgelehnt.