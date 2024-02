Ostapenko und Potapowa kämpfen sich ins Linz-Viertelfinale

Die topgesetzte Jelena Ostapenko hat beim WTA500-Tennis-Turnier in Linz mit großer Mühe das Viertelfinale erreicht. Die Lettin besiegte in ihrem Auftaktmatch am späten Donnerstagabend die Dänin Clara Tauson nach 2:23 Stunden mit 3:6,6:4,7:6(7). Titelverteidigerin Anastasia Potapowa aus Russland schlug in einem Krimi die Italienerin Elisabetta Cocciaretto 2:6,7:6(9),7:5, die Kroatin Donna Vekic bezwang die Melbourne-Halbfinalistin Dajana Jastremska glatt 6:1,6:1.