Hamilton-Wechsel von Mercedes zu Ferrari ab 2025 fix

Der Sensationswechsel von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari ab der Saison 2025 ist fixiert. Das teilte der Mercedes-Rennstall am Donnerstag mit, nachdem zuvor mehrere Medien über den bevorstehenden Transfer berichtet hatten. "Die Zeit ist reif für mich, diesen Schritt zu gehen und ich freue mich darauf, eine neue Herausforderung anzunehmen", wurde Hamilton in einer Aussendung zitiert. Der Brite zog eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag.

Ferrari gab in einer Mitteilung bekannt, dass Hamilton beim legendären Rennstall aus Maranello einen Vertrag über mehrere Jahre unterschrieben hat. Der derzeitige Ferrari-Pilot Carlos Sainz aus Spanien teilte in den Sozialen Medien indes mit, dass er den italienischen Rennstall nach dem Saisonende verlassen wird.

Hamilton hält mit sieben Titeln gemeinsam mit Michael Schumacher den Rekord, die Scuderia Ferrari wartet unterdessen seit 2007 auf den Gewinn des nächsten Fahrer-WM-Titels. "Wir akzeptieren die Entscheidung von Lewis, eine neue Herausforderung zu suchen", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff über den 39-jährigen Briten, der seit 2013 für die "Silberpfeile" fährt. "Wir wussten, dass unsere Partnerschaft irgendwann zu einem natürlichen Ende kommen würde und dieser Tag ist nun gekommen." Die Zusammenarbeit mit Hamilton sei die erfolgreichste in der Geschichte der Formel 1 gewesen, ergänzte der Wiener. "Darauf können wir mit Stolz zurückblicken."

Hamilton freute sich über "elf fantastische Jahre" bei Mercedes und sprach von einer der härtesten Entscheidungen seines Lebens. "Seit ich 13 Jahre alt war, ist Mercedes ein Teil meines Lebens", sagte der Ausnahmepilot und bedankte sich bei Wolff für dessen Freundschaft und Führungsqualitäten. "Ich möchte die Zusammenarbeit auf einem Höhepunkt abschließen. Ich bin hundertprozentig entschlossen, in dieser Saison mein absolut Bestes zu geben und mein letztes Jahr in einem Silberpfeil zu einem unvergesslichen Jahr zu machen", betonte Hamilton.

Mercedes hatte erst im vergangenen August die Verträge mit Hamilton, der mit 103 Grand-Prix-Siegen eine weitere Bestmarke innehat, und dessen britischen Teamkollegen George Russell bis Ende 2025 verlängert. Ab 2026 greift in der Königsklasse des Motorsports ein neues Motorenreglement. Für Mercedes fuhr Hamilton bis dato 82 Siege bei 222 Starts ein.

Ab 2025 wird Hamilton an der Seite des 26-jährigen Monegassen Charles Leclerc fahren, der erst am Jahresbeginn einen langfristigen Vertrag unterzeichnet hatte. Für den bald freien Platz bei Mercedes neben Russell wird es wohl mehrere Kandidaten geben. Einer davon könnte der 17-jährige italienische Mercedes-Junior Andrea Kimi Antonelli sein, der nach diversen Erfolgen in Nachwuchsserien dieses Jahr sein Debüt in der Formel 2 gibt. "Uns bieten sich gleichzeitig aufregende Möglichkeiten für die Zukunft", sagte Wolff.

Spekulationen über einen möglichen Wechsel Hamiltons zu Ferrari hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Dass er wirklich Mercedes verlassen könnte, schien dennoch fast unvorstellbar. Unter Wolff wurde Hamilton, der gerne auch über ein Karriereende bei Mercedes sprach, über Jahre zum Dauer-Triumphator. In den Jahren 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 und 2020 wurde er Weltmeister. 2016 hatte er sich seinem damaligen Teamkollegen Nico Rosberg geschlagen geben müssen. Seit 2021 ging der Titel an Red-Bull-Dominator Max Verstappen.