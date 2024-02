Auch Tabellenführer Schwaz will die EM-Welle reiten

Nach einer langen Pause startet Tabellenführer Handball Tirol am Samstag (18 Uhr) wieder in den Liga-Alltag.

Schwaz – Dem österreichischen Handball-Nationalteam flogen bei der EM-Endrunde 2024 in Deutschland mit sensationellen Auftritten und am Weg zu Rang acht die Herzen zu. Und gewissermaßen haben dabei Goalie Constantin Möstl (Hard), Flügel Robert Weber (Bärnbach/Köflach), Kreisläufer Tobias Wagner (Bregenz) oder eben der Schwazer Abwehrchef Michael Miskovez beste Werbung für die HLA Meisterliga geboten.

Es wartet, zumindest für die genannten EM-Helden, der Sprung zurück. Jener in den Liga-Alltag, wo sich ein „Mischa“ Miskovez bei den Knappenstädtern auch einmal offensiv einschalten muss. Von 20.000 Zuschauern in der Kölner Lanxess Arena geht es zurück auf ein paar hundert, die bei den Heimspielen in der Osthalle auch für genügend Lärm sorgen können. Die erste Hürde lautet da am Samstag (18 Uhr) Hollabrunn.