Vom Krankenbett auf das Podest: Tiroler Lamparter bei Riiber-Sieg Dritter

„Es hat unglaublich gutgetan, das hätte ich nie so erwartet. Ich bin ums Überleben ins Ziel gekommen. Es kann nur besser werden, ich fühle mich von Tag zu Tag besser“, sagte Lamparter nach seinem siebenten Podestplatz in dieser Saison. „Jarl ist schlagbar, aber dafür muss alles zusammenpassen. Hoffentlich ist es am Sonntag soweit.“ Am Samstag werden in der Loipe zehn Kilometer gelaufen, beim Triple-Finale in Tirol am Sonntag stehen 12,5 km auf dem Programm.