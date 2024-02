Mercedes-Boss Wolff von Zeitpunkt der Hamilton-Entscheidung überrascht

Brackley - Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat lediglich der Zeitpunkt von Lewis Hamiltons Wechselentscheidung zu Ferrari überrascht. Die Tatsache an sich indes überhaupt nicht, wie der 52-jährige Wiener am Freitag in einer digitalen Pressekonferenz erklärte. "Was er vielleicht wollte, war, uns genug Zeit zu geben für nächstes Jahr", sagte Wolff. Tags zuvor hatte Mercedes den vorzeitigen Wechsel des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters nach der kommenden Saison bekannt gegeben.