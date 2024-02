Häftling in Wien geflüchtet: Hinweise auf Fehlverhalten von Beamten

Wien – Ein Häftling ist am Freitag in den Mittagsstunden wegen möglichen Fehlverhaltens von Beamten während eines Termins im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien-Leopoldstadt geflüchtet. Bei dem Flüchtigen handelt es sich nach jüngsten Informationen der APA um einen Häftling der Justizanstalt (JA) Wiener Neustadt, der aufgrund eines Europäischen Haftbefehls in der JA Josefstadt „geparkt“ war. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot von Kräften der Bereitschaftseinheit, der Diensthundeabteilung sowie der WEGA nach ihm.