Fassade in Innsbruck mit Farbeiern beworfen: Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – In der Nacht auf Samstag gegen 3.35 Uhr wurde in Pradl die Fassade eines Gebäudes oberhalb der Eingangstüre von bisher unbekannten Tätern mit Farbeiern beworfen. Bei dieser Tat wurde die Fassade sowie ein am Gebäude angebrachter Defibrillator stark verunstaltet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos.