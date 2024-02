Aus Versehen Gaspedal erwischt: 49-Jähriger durchbricht Schranke in Innsbrucker Parkhaus

Als ein 49-Jähriger gerade dabei war in einem Parkhaus in Innsbruck die Parkgebühr zu zahlen, erwischte dieser aus Versehen das Gaspedal des Wagens, wodurch er durch die geschlossene Schranke fuhr und auf ein gegenüberliegendes Gebäude prallte.

Innsbruck – Eine Unvorsichtigkeit führte am Freitagabend zu einem Unfall in Innsbruck. Gegen 20 Uhr war ein 49-jähriger Österreicher gerade dabei, mit seinem Wagen aus einem Parkhaus auszufahren. Bei der Schranke unmittelbar vor der Ausfahrt hielt er an und wollte aus dem Handschuhfach einige Münzen holen. Informationen der Polizei zufolge kam er dabei mit dem Fuß auf das Gaspedal, worauf der Pkw durch die geschlossene Schranke fuhr und auf ein gegenüberliegendes Gebäude prallte.