Diebstahl und Sachbeschädigung: Polizei in Schwaz schnappt Verbrecherduo

Ein 23- und ein 26-Jähriger wurden am Freitagnachmittag von der Polizei in Schwaz gefasst. Sie sollen aus einer Drogerie mehrere Flaschen Parfum gestohlen sowie einen Zaun beschädigt haben. Die Beiden werden auf freiem Fuß angezeigt.

Schwaz – Einen raschen Fahndungserfolg konnte die Polizei Schwaz am Freitag für sich verbuchen. Nach einem Diebstahl in einer Drogerie in Schwaz am Freitagnachmittag wurden im Zuge der Fahndung gegen 18 Uhr zwei Männer, ein 23-jähriger Rumäne sowie ein 26-jähriger Bosnier, angehalten und kontrolliert.