Nissans Elektro-Van zum Laden und Beladen

Das fühlt sich angenehm leichtfüßig an und passt perfekt in den Stadt- und Umlandverkehr. Allzu weit sollte man jedoch nicht in die Ferne schweifen oder mit mehreren Passagieren Steigungen erklimmen. Die Reichweite (nach WLTP-Norm 270 bis 284 Kilometer) kann schnell sinken. Über 200 Kilometer sind mit dem kleinen 45-kWh-Akku bei normalem Fahrbetrieb kaum drin. Bei kälteren Temperaturen sank die erzielbare Reichweite bei 100 Prozent Akku im Test sogar auf 130 Kilometer. E-Auto-Problem: Die Batterie ließ sich bei Kälte nur noch sehr langsam aufladen (sonst mit CCS-Schnelllader/80 kW) von 15 auf 80 % in 37 Minuten oder mit 11 kW in 2,6 Stunden. 20.000 Euro Preisaufschlag zum Benziner sind da schwer zu argumentieren.