Neuer Glanz und neue Technik für den Audi Q7

Salzburg – Seit 2003 steht der Audi Q7 mit an der Spitze im Segment der Oberklasse-SUV. Nun werten die Ingolstädter ihren Primus mit klarem Design und weiter verbesserter Technik nochmals auf. Ein frisches Exterieurdesign mit neuer Front und Heckpartie akzentuiert den kraftvollen Charakter des Q7, der weiter mit Variabilität und großzügigem Platzangebot mit bis zu sieben Sitzplätzen punktet. Zum ersten Mal verfügen in einem Q7 die HD-Matrix-LED-Scheinwerfer inklusive Laser als Zusatzfernlicht über ein digitales Tagfahrlicht mit wählbaren Lichtsignaturen. Digitale OLED-Heckleuchten mit vier wählbaren Schlusslichtdesigns komplettieren das Lichtangebot. Neue Räder, Farben, Dekoreinlagen sowie Sitze mit Kontrastnähten ermöglichen eine noch stärkere Individualisierung.

Weiters stehen drei ökonomische Turbo-Diesel (231 bis 286 PS) mit bis zu 600 Newtonmeter Drehmonent zur Verfügung. Dazu kommen die TSI-Benziner (ebenso Mild-Hybrid), an deren krönender Spitze der SQ7 steht. Ein Modell mit Seltenheitswert im Automobilbau: So arbeitet unter der Motorhaube dieses Q7 ein 507-PS starker V8-Turbobenziner, der das SUV über eine 8-Stufen-tiptronic in 4,1 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. 770 Newtonmeter stehen für Bootsanhänger oder Bergpässe aller Art zur Verfügung. Dazu passt, dass auch Fahrwerk, Luftfederung und Assistenzen auf höchstem Niveau agieren.