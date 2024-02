Explosion einer Bombe erschüttert Zentrum von Athen

Der Sprengsatz explodierte in der Nähe einer Bank und des Arbeitsministeriums. Verletzt wurde nach Angaben eines Vertreters der Polizeigewerkschaft niemand.

Athen – In Athen ist in der Nacht auf Samstag ein Sprengsatz vor dem Arbeitsministerium im Zentrum der Stadt explodiert. Wie die griechische Polizei mitteilte, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Es wurde jedoch erheblicher Schaden an den Fassaden des Ministeriums und anderer umliegender Gebäude angerichtet.