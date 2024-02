Sechs Schuhe von Michael Jordan für acht Mio. Dollar versteigert

New York – Sechs einzelne Basketballschuhe von NBA-Legende Michael Jordan sind für acht Millionen Dollar (rund 7,4 Millionen Euro) versteigert worden. Das Auktionshaus Sotheby's in New York erklärte am Freitag, damit sei ein weltweiter Auktionsrekord für bei Spielen getragene Sportschuhe erzielt worden. Ein solcher Preis werde „wahrscheinlich nie wieder erreicht". Der Käufer blieb anonym.