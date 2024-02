Streit in Kufstein eskalierte: 20-Jähriger wollte Kontrahenten Messer in den Bauch stechen

Zwei Männer gerieten Samstagnacht am Unteren Stadtplatz in Kufstein aneinander. Anwesende konnten eine Bluttat verhindern.

Kufstein – In Kufstein endete ein Streit Samstagnacht beinahe blutig. Gegen 2.35 Uhr kam es am Unteren Stadtplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen Syrer und einem 28-jährigen Einheimischen. Im Zuge dessen wollte der 20-Jährige seinem Kontrahenten mit dem Messer in den Bauch stechen. Durch das Eingreifen Anwesender konnte der Syrer daran gehindert werden.