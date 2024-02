Thiem brachte Davis-Cup-Team gegen Irland in Führung

Dominic Thiem brachte Österreichs Tennis-Davis-Cup-Team im Play-off-Duell der Weltgruppe I mit Irland am Samstag programmgemäß in Führung. Der 30-jährige Niederösterreicher setzte sich in der UL Sport Arena in Limerick nach der Abwehr von drei Satzbällen gegen Michael Agwi nach 1:46 Stunden mit 7:6(6),6:3 durch.