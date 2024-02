El Salvadors umstrittener Präsident strebt Wiederwahl an

In El Salvador, dem kleinsten mittelamerikanischen Land, stimmen die Wähler an diesem Sonntag über das Präsidentenamt und das Parlament ab. Wegen seines harten Vorgehens gegen kriminelle Banden steht der umstrittene Staatschef Nayib Bukele allen Umfragen zufolge vor einer sicheren Wiederwahl.

Im Kampf gegen Gangs herrscht in dem Land seit fast zwei Jahren der Ausnahmezustand. Mehr als 75.000 mutmaßliche Bandenmitglieder wurden bereits festgenommen. Zwar ging die Gewalt in El Salvador deutlich zurück, allerdings prangern Aktivisten die Verletzung von Menschenrechten an.