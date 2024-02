Mit Feuerlöschern herumgesprüht und Scheiben zerstört: 27-Jähriger beschädigt drei Fahrzeuge in Wörgl

Ein 27-Jähriger steht im Tatverdacht, Samstagnacht drei in einem Wörgler Parkhaus stehende Fahrzeuge demoliert zu haben. Die Polizei konnte den Mann rasch fassen. Er zeigte sich teilweise geständig.

Wörgl – Einem Einbrecher und Vandalen konnte die Polizei in Wörgl am Samstag rasch das Handwerk legen. Laut Informationen der Polizei soll ein 27-jähriger Österreicher zwischen 2.38 Uhr und 7 Uhr in der Tiefgarage eines dortigen Einkaufszentrums bei drei dort geparkten Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen haben, um aus ihnen Gegenstände zu stehlen.