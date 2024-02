Absolute Endspielstimmung in der Tiwag-Arena

„Wir müssen uns jetzt nur auf dieses eine Spiel fokussieren“, spielt Co-Trainer Flo Pedevilla darauf an, dass danach bis zur nächsten Partie (zuhause am 13.2. gegen Graz) eine längere Länderspielpause wartet. Die Luft muss in der Tiwag-Arena aber heute lichterloh brennen: „Jeder muss jetzt jeden Wechsel aufs Eis gehen, um jeden Check zu Ende zu fahren, jeden Zweikampf zu gewinnen und jeden Schuss zu blocken“, fordert Pedevilla „Krieger-Mentalitäten“ ein.

„Ich weiß nicht, wie die magische Zahl lautet, die am Ende für die Top sechs reicht. Wir müssen Spiel für Spiel nehmen, Siege in den direkten Duellen gegen Pustertal und Villach helfen uns sicher sehr weiter“, erklärt Cheftrainer Mitch O‘Keefe und erinnert: „Normalerweise dürften wir mit unserem Budget nicht in den Top sechs stehen, aber es gelingt uns seit Jahren gute Dinge zusammen zu fügen.“ Und die kollektiv denkende Botschaft an seine Cracks: „Die Front des Trikots muss wichtiger sein als der Name, der auf dem Rücken steckt.“ Auf gehts. Es herrscht absolute Endspielstimmung.